КНДР постачає до росії спеціалістів для підприємств ВПК – розвідка

В 2024 році майже 20 тисяч корейців попрямували до росії.

Північна Корея відправляє до рф працівників на підприємства військово-промислового комплексу, літакобудування і робочу силу для сільського господарства і будівництва.

Про це голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко сказав в інтерв’ю агенції Укрінформ.

"Ми знаємо, що Північна Корея почала постачати до Росії спеціалістів з відповідною освітою для підприємств ВПК, зокрема, літакобудування. З КНДР постачається і робоча сила для сільського господарства, будівництва будинків і доріг", - заявив розвідник.

За даними служби, Південна Корея минулого року відправив до росії 13,8 тисячі своїх робітників.

Також КНДР постачає до росії боєприпаси, артилерійські установки 170 мм М1989 Koksan, реактивні системи залпового вогню М1991 калібром 240 мм і своїх військових.

Крім того, КНДР нарощує виробництво боєприпасів на тлі співпраці з росією.