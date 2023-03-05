Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Буданов розповів, коли в рф закінчаться "інструменти війни"

05 березня 2023, 15:24
Буданов розповів, коли в рф закінчаться
Фото: РБК-УКРАЇНА
Економіка росії втратить можливість забезпечувати війну в Україні до кінця весни, вважає глава ГУР.

У росії закінчаться "військові інструменти" для досягнення своєї мети у війні в Україні до кінця цієї весни. 

Таку думку висловив голова управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю USA TODAY.

"росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування", - зазначив Буданов.

Він уточнив, що якщо окупанти не досягнуть цієї весни своїх цілей, у росії закінчаться "військові інструменти. Буданов передбачив, що Україна та росія ведуть "вирішальну битву цієї весни, і ця битва буде останньою до закінчення цієї війни". Жодних конкретних доказів для підтвердження своїх тверджень він не надав, уточнили ЗМІ.

Як зазначає видання, прогноз Буданова узгоджується з консенсусною точкою зору незалежних військових аналітиків про те, що росії зараз не вистачає боєприпасів, військового постачання.

Раніше Буданов розповів, що росія намагається придбати та ввезти зброю через будь-які країни, і зараз пробує узгодити це питання з М'янмою.

війнаінтерв'юБуданов

Останні матеріали

Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2023, 16:33
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша
Політика
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша "перекладач" Сорокін – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2023, 16:14
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 03 березня 2023, 12:07
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена.
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена. "Вони зробили дурню, що прийшли в Україну" – New York Times
Переклад iPress – 03 березня 2023, 09:09
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Політика
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:35
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Політика
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:26
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Політика
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Переклад iPress – 02 березня 2023, 12:17
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно
Політика
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно "важка піхота". Тоді як НАТО зменшило обсяги підтримки українців озброєнням та снарядами – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 09:45
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється