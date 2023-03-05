Буданов розповів, коли в рф закінчаться "інструменти війни"

Економіка росії втратить можливість забезпечувати війну в Україні до кінця весни, вважає глава ГУР.

У росії закінчаться "військові інструменти" для досягнення своєї мети у війні в Україні до кінця цієї весни.

Таку думку висловив голова управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю USA TODAY.

"росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування", - зазначив Буданов.

Він уточнив, що якщо окупанти не досягнуть цієї весни своїх цілей, у росії закінчаться "військові інструменти. Буданов передбачив, що Україна та росія ведуть "вирішальну битву цієї весни, і ця битва буде останньою до закінчення цієї війни". Жодних конкретних доказів для підтвердження своїх тверджень він не надав, уточнили ЗМІ.

Як зазначає видання, прогноз Буданова узгоджується з консенсусною точкою зору незалежних військових аналітиків про те, що росії зараз не вистачає боєприпасів, військового постачання.

Раніше Буданов розповів, що росія намагається придбати та ввезти зброю через будь-які країни, і зараз пробує узгодити це питання з М'янмою.