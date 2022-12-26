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ПОЛІТИКА

Буданов спрогнозував, як Україна поверне Крим. Сила та дипломатія.

26 грудня 2022, 14:56
Буданов спрогнозував, як Україна поверне Крим. Сила та дипломатія.
Фото: РБК-Україна
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом — військовою силою та дипломатією.
Про це він розовів в інтерв'ю LIGA.net.
 
Коментуючи численні побоювання у західних країнах щодо того, що Крим є "червоною лінією", Буданов сказав, що йому не цікаво слухати думки людей, які не відображають позицію українського народу.
 
"У мене протилежна думка. Ми повернемо назад усі втрачені території", — сказав Буданов.
 
За його словами, Україна — це країна, визнана в кордонах 1991 року, а хто з цим не погоджується, той не погоджується зі світовим порядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з засадами ООН.
 
"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", — резюмував він.
 
Керівник української розвідки також вчергове наголосив, що для виходу на адмінкордони 1991 року Україні потрібна зброя, дуже багато зброї.
 
"З нашими західними партнерами йде плідна співпраця, ми багато говоримо щодо конкретних номенклатур та найменувань озброєння, яке нам потрібно. Все це знаходиться в стадії вирішення.
 
Ми очікуємо, що окрім тих значних обсягів, які нам вже були надані, західний світ інтенсифікує постачання озброєння, яке нам допоможе пришвидшити завдання поразки російській федерації", - наголосив Буданов.
 
Кримвійна з РосієюрозвідкаБуданов

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