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ПОЛІТИКА

Буданов заявив, що розраховує на появу винищувачів F-16 навесні цього року

15 лютого 2024, 08:59
Буданов заявив, що розраховує на появу винищувачів F-16 навесні цього року
Фото: LIGA.net
За словами глави ГУР, наразі триває фінальний етап.

На засіданні "Рамштайн-19" вирішувались суто технічні питання, які стосувались винищувачів F-16. Безпосереднє рішення про передачу їх Україні давно прийнято.

Про це у коментарі ICTV заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що на "Рамштайні" більш детально обговорили такі технічні питання як передача та готовність інфраструктури України до F-16. Окрім цього обговорювалось питання готовності аеродромного складу.

"Зачекайте - вже швидко, вже фінальний етап іде... сподіваюсь, що саме весною їх і побачимо в небі", – зазначив він.

Також Буданов наголосив, що Збройні сили України у 2024 році отримають від західних партнерів додаткові ракети для систем протиповітряної оборони та протикорабельних комплексів.

"Особливо можу відзначити допомогу щодо надання додаткових ракет для нашої ППО та протикорабельної оборони. Точну кількість сказати не можу, оскільки це державна таємниця, проте по ракетах на ППО кількість досить пристойна", − зазначив керівник ГУР.

Нагдаємо, глава Пентагону Ллойд Остін 14 лютого, офіційно відкрив засідання Контактної групи з оборони України. Основні теми зустрічі - нарощування оборонного виробництва, підготовка до довготермінових викликів та вирішенні нагальних потреб.

ППОБудановF-16Рамштайн

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