Буданов звернувся до росіян після сьогоднішньої ракетної атаки

За його словами, відповідь України скоро всі побачать.

російським окупантам не вдасться налякати українців своїми ракетними атаками. Окупанти скоро відчують відповідь на такі обстріли та пошкодують про свої дії.

Про це повідомляє керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Так, сьогодні чергова спроба росіян атакувати Україну балістичними ракетами вкотре зазнала поразки.

"Усі ті, хто в рф досі вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити – це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу", – заявив Буданов.

Він також зазначив, що відповідь України не змусить довго чекати.

"Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, – ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать", – додав керівник ГУР.

Нагадаємо, росія вночі знову атакувала Україну. ППО збила 37 крилатих ракет і 29 "Шахедів".