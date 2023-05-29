Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Буданов звернувся до росіян після сьогоднішньої ракетної атаки

29 травня 2023, 16:10
Буданов звернувся до росіян після сьогоднішньої ракетної атаки
Фото: LIGA.net
За його словами, відповідь України скоро всі побачать.

російським окупантам не вдасться налякати українців своїми ракетними атаками. Окупанти скоро відчують відповідь на такі обстріли та пошкодують про свої дії.

Про це повідомляє керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Так, сьогодні чергова спроба росіян атакувати Україну балістичними ракетами вкотре зазнала поразки.

"Усі ті, хто в рф досі вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити – це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу", – заявив Буданов.

Він також зазначив, що відповідь України не змусить довго чекати.

"Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, – ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать", – додав керівник ГУР.

Нагадаємо, росія вночі знову атакувала Україну. ППО збила 37 крилатих ракет і 29 "Шахедів".

війнаатакаБуданов

Останні матеріали

Пропагандони кремля знов в істериці. Готують ескадрон смерті до сенатора Ліндсі Грема – Джулія Девіс
Пропагандони кремля знов в істериці. Готують ескадрон смерті до сенатора Ліндсі Грема – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 травня 2023, 17:07
Бєлгородський рейд та підготовка до F-16. Дві ланки майбутнього контрнаступу
Політика
Бєлгородський рейд та підготовка до F-16. Дві ланки майбутнього контрнаступу
Переклад iPress – 29 травня 2023, 12:42
У війні винна Ангела Меркель, атака на Крим, 4 формули
Політика
У війні винна Ангела Меркель, атака на Крим, 4 формули "НАТО + Україна". Про що писали світові ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 29 травня 2023, 09:42
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо
Політика
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо "Північних потоків" – розслідування скандинавських ЗМІ
Переклад iPress – 26 травня 2023, 15:36
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Політика
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Переклад iPress – 26 травня 2023, 09:26
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Політика
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2023, 15:24
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Політика
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Переклад iPress – 25 травня 2023, 11:35
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Переклад iPress – 25 травня 2023, 09:02
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється