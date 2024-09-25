Будапешт анонсував візит нового глави МЗС України

Зустріч має відбутись наступного тижня.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував візит українського колеги Андрія Сибіги вже наступного тижня.

Про це він сказав в інтерв’ю порталу Index.

Сійярто сказав, що глава МЗС України відвідає Будапешт наступного тижня, адже існує незавершена суперечка з українською стороною, пов’язана з правами угорської меншини.

За словами міністра, раніше українські угорці могли навчатися угорською мовою в початковій і середній школі, закінчувати її та подавати документи для вступу у вищі навчальні заклади угорською мовою, але тепер, починаючи з 4-го класу, вони позбавлені цього права.

Міністр закордонних справ Угорщини висловив сподівання, що новим главою МЗС України може бути знайдене рішення.

Нагадаємо, що на початку вересня новим міністром закордонних справ України став Андрій Сибіга.