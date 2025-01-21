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Будапешт не блокуватиме введення економічних санкцій ЄС проти рф

21 січня 2025, 14:47
Будапешт не блокуватиме введення економічних санкцій ЄС проти рф
Фото:shutterstock.com
Для поновлення обмежень потрібна одностайність всіх 27 країн-членів.

Посли Євросоюзу зможуть запровадити економічні санкції проти кремля ще на пів року, а Угорщина не перешкоджатиме цьому.

Про це написав радактор Радіо Свобода Рікардо Джозвяк в соцмережі X (Twitter)

"Схоже, що посли ЄС у п'ятницю зможуть продовжити економічні санкції проти росії на шість місяців. Угорщина досі вагалася, але схоже, що нова адміністрація у США хоче, щоб санкції зберігалися", - йдеться в дописі. 

Журналіст додав, що Європейський Союз має ввести дію економічних санкцій проти москви на чергові півроку до 31 січня, аби вони залишались чинними.

Блок поновлює існуючі санкції кожні шість місяців, і для цього потрібна одностайність 27 країн-членів.

Нагадаємо, що нещодавно ЄС готує план на випадок вето Угорщини щодо санкцій проти росії

 
РосіяУгорщинасанкціїЄвросоюз

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