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ПОЛІТИКА

ЄС готує план на випадок вето Угорщини щодо санкцій проти росії

17 січня 2025, 10:59
ЄС готує план на випадок вето Угорщини щодо санкцій проти росії
Одним зі способів може бути закон Королівства Бельгії часів Другої світової війни.

У Європейському Союзі розглядають варіанти на випадок вето Угорщини на продовження санкцій проти москви. Одним зі способів може бути закон Королівства Бельгії часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначається в публікації, наразі офіційні особи ЄС намагаються переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана продовжити санкції та арешт російських активів.

Зокрема, йдеться про 190 млрд євро в депозитарії Euroclear, розташованим у Бельгії. Якщо санкції не продовжать, ці гроші "опиняться в росії наступного дня", оскільки не буде підстав їх утримувати, розповів Financial Times європейський чиновник

На цей випадок може бути використаний королівський указ часів Другої світової війни (за 1944 рік), який дасть змогу бельгійському королю Філіпу I блокувати передання з країни заморожених активів росії, повідомили джерела видання.

ЄС схвалив 15 пакетів санкцій проти росії після вторгнення Москви в Україну 2022 року і працює над 16-м пакетом заходів.

Євросоюзсанкціі проти росії

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