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Будапешт не причетний до вивезення українських військовополонених з росії – Сіярто

20 червня 2023, 13:51
Будапешт не причетний до вивезення українських військовополонених з росії – Сіярто
Фото: Павел Пахоменко / mediaport.ua
Угорщина не причетна до вивезення 11-ти українських військовополонених з росії, які зараз перебувають на території країни.

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). 

Інформує про це DW.

"Щодо 11 військовополонених, то я гадаю, хороша новина у тому, що вони вільні", – сказав міністр. 

Сіярто додав, що передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок "дискусій між церквою т релігійними організаціями".

"Держава Угорщина абсолютно не долучена", – заявив він.

"Українці вільні у своєму пересуванні в Угорщині, вони вільні робити те, що вони хочуть робити". І якщо вони захочуть вийти на зв'язок з українською владою, то вони вільні це зробити, я можу вам це гарантувати", – сказав угорський міністр.

Вчора в ЄС заявили, що Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених.

Угорщинавійськовополонені

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