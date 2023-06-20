Будапешт не причетний до вивезення українських військовополонених з росії – Сіярто
Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
Інформує про це DW.
"Щодо 11 військовополонених, то я гадаю, хороша новина у тому, що вони вільні", – сказав міністр.
Сіярто додав, що передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок "дискусій між церквою т релігійними організаціями".
"Держава Угорщина абсолютно не долучена", – заявив він.
"Українці вільні у своєму пересуванні в Угорщині, вони вільні робити те, що вони хочуть робити". І якщо вони захочуть вийти на зв'язок з українською владою, то вони вільні це зробити, я можу вам це гарантувати", – сказав угорський міністр.
Вчора в ЄС заявили, що Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених.