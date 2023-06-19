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ПОЛІТИКА

В ЄС заявили, що Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених

19 червня 2023, 17:26
В ЄС заявили, що Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених
Фото: 1news.md
рф має дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права та забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій.

Угорщина має пояснити свою роль у звільненні українських військовополонених із росії, а також комунікацію з урядом України з цього питання.

Про це повідомляє спікер Єврокомісії із закордонних справ та політики безпеки Петер Стано, пише Delfi.

Він заявив, що рф має дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права та забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій. Вона також не повинна наражати їхнє життя на небезпеку.

"Що стосується Угорщини, то її влада повинна пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, які утримуються росією як військовополонені, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", - сказав Стано.

Нагадаємо, Українським дипломатам не вдалося протягом останніх днів встановити прямий контакт із 11 військовополоненими, яких Угорщина вивезла з росії без відома УкраїниРПЦ каже, що передала Угорщині українських військовополонених або міжнародних правозахисних організацій.

19 червня в МЗС України заявили, що умови перебування в Угорщині переданих їй з рф українських полонених не дозволяють говорити про їхній вільний статус, і угорська сторона не йде на конструктивний діалог з Києвом у цьому питанні.

МЗС стверджує, що вони фактично утримуються в ізоляції без доступу до відкритих джерел інформації, а їхнє спілкування з родичами відбувається в присутності третіх осіб. Їм також відмовляють у встановленні контакту з посольством України.

"Спроби української сторони налагодити конструктивний діалог з угорської владою офіційними дипломатичними каналами, на жаль, ігноруються. Такі дії Будапешту ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", — наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Угорщинавійнаполонені

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