Україна дізналася місцезнаходження полонених, яких рф передала Угорщині

Мова йде про 11 наших військовослужбовців.

Україна встановила місцезнаходження полонених захисників, яких утримують на території Угорщини.

Про це повідомляє уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко.

"Завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час знаходиться 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених", - повідомив Котенко.

За його словами, наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їх родичів та відповідні правоохоронні органи.

"Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей", - зауважив Котенко.

Він додав, що до повернення наших захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

8 червня російська православна церква заявила, нібито рф передала Угорщині 11 українських військовополонених закарпатського походження. Угорські ЗМІ наступного дня написали, що угорська влада підтвердила видачу громадян України, однак в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що зараз перевіряють цю інформацію та додали, що якщо така передача і була, то вона жодним чином не була узгоджена з Україною. Угорський віцепрем’єр Жолта Шем’єн у свою чергу зазначив, що "все це є жестом РПЦ щодо Угорщини, їй ці люди завдячують своєю свободою". При чому у виданні стверджують, що сам Шем’єн і курував справу як віцепрем’єр, відповідальний за церковні справи.