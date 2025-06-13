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ПОЛІТИКА

Будапешт пояснив НАТО свою версію шпигунського скандалу з Україною

13 червня 2025, 08:31
Будапешт пояснив НАТО свою версію шпигунського скандалу з Україною
Фото: Getty Images
горщина поскаржилася, що Україна порушила протокол, оприлюднивши інформацію про затримання угорських агентів на Закарпатті.

Угорські розвідники передали колегам із НАТО свою версію шпигунського скандалу з Україною. Зокрема, вони виправдали висилку українських дипломатів.

Про це повідомляє VSquare.

Неназване джерело розповіло VSquare, що в поясненні для НАТО Угорщина поскаржилася, що Україна порушила протокол, оприлюднивши інформацію про затримання угорських агентів на Закарпатті. Замість цього українська сторона нібито повинна була слідувати звичайній практиці тихого видворення або дипломатичних попереджень.

Виходячи з цього, угорський уряд віддав наказ своїм відомствам видворити українських дипломатів за шпигунство і затримати українських громадян, які не мають дипломатичного імунітету. Іншими словами, реакція Угорщини була політично вмотивованою.

VSquare звернуло увагу, що Угорщина частково переклала відповідальність на свою розвідувальну службу KNBSZ, порадивши партнерам із розвідки спрямовувати всі запитання про угорську шпигунську операцію в Україні саме їй, а не в цивільні структури.

Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що Служба безпеки України вперше затримала агентів військової розвідки Угорщини. Це сталося на Закарпатті.

Угорщинарозвідкашпигунство

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