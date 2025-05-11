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Будапешт відклав переговори з Україною

11 травня 2025, 12:02
Будапешт відклав переговори з Україною
Фото: з відкритих джерел
Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.

Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією, що мало стати початком регулярних переговорів. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України на Facebook-сторінці. 

Нещодавно в Будапешті сторони погодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. 

Українська делегація планувала отримати перші проміжні результати вже 12 травня.

 Консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.

Проте днями днями СБУ вперше в історії України викрила агентів воєнної розвідки Угорщини. На це Угорщина відреагувала, виславши кількох українських дипломатів з країни.

 

Угорщина

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