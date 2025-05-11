Будапешт відклав переговори з Україною

Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.

Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією, що мало стати початком регулярних переговорів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України на Facebook-сторінці.

Нещодавно в Будапешті сторони погодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини.

Українська делегація планувала отримати перші проміжні результати вже 12 травня.

Консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.

Проте днями днями СБУ вперше в історії України викрила агентів воєнної розвідки Угорщини. На це Угорщина відреагувала, виславши кількох українських дипломатів з країни.