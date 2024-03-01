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Будапешт відмовився надати $18 млн на озброєння Україні

01 березня 2024, 17:58
Будапешт відмовився надати $18 млн на озброєння Україні
Будапешт. Фото: budapest-photoguide.com
Угорщина виступає за мирні переговори щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто під час своєї пресконференції.

"Ми вирішили використати ці 18 млн доларів для зміцнення безпеки в Чаді, для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у Чаді та для поліпшення можливостей збройних сил Чаду", - сказав угорський міністр.

Він додав, що в Будапешті відмовилися виділяти такі кошти, адже вони пішли би на оплату озброєнь, які відправили б в Україну. 

Уряд Угорщини виступає за мирне вирішення конфлікту в Україні, тому цю гроші спрямують на підтримання безпеки та стабільності в Чаді. 

Угорський політик Сіярто закликав до закінчення війни.

 

Угорщинавійськова допомогавідмова

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