Угорщина виступає за мирні переговори щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто під час своєї пресконференції.

"Ми вирішили використати ці 18 млн доларів для зміцнення безпеки в Чаді, для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у Чаді та для поліпшення можливостей збройних сил Чаду", - сказав угорський міністр.

Він додав, що в Будапешті відмовилися виділяти такі кошти, адже вони пішли би на оплату озброєнь, які відправили б в Україну.

Уряд Угорщини виступає за мирне вирішення конфлікту в Україні, тому цю гроші спрямують на підтримання безпеки та стабільності в Чаді.

Угорський політик Сіярто закликав до закінчення війни.