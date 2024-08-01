Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Будапешт запевняє, що його так звана "миротворча місія" в Україні завершилася

01 серпня 2024, 16:58
Будапешт запевняє, що його так звана
Фото: з відкритих джерел
Однак деякі дипломати сумніваються у правдивості цієї заяви.

Угорщина припинила свою "миротворчу місію" щодо України. Про це угорський міністр з європейських справ Янош Бока написав у ноті, надісланій країнам Євросоюзу.

Про це повідомляє El Pais.

Однак деякі дипломати сумніваються у правдивості цієї заяви і вважають, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може знову розпочати цю місію, коли йому буде вигідно.

Цей епізод посилив напруженість між Будапештом і ЄС через близькість Орбана до росії, блокування допомоги Україні та його візити до російського диктатора владіміра путіна, глави КНР Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа, який критично ставиться до допомоги Україні.

Ці зустрічі, що збіглися з початком шестимісячного головування Угорщини в Раді ЄС, розлютили ЄС і багато столиць. ЄС і Європарламент зажадали від Будапешта пояснень і бойкотують зустрічі, організовані Угорщиною.

З 1 липня по 31 грудня 2024 року Угорщина головує у Раді Європейського Союзу, що привернула увагу через політичні кроки прем'єр-міністра Віктора Орбана.

На початку липня Орбан відвідав Київ, де запропонував Україні припинити вогонь перед початком мирних переговорів із росією. Потім він провів переговори з путіним і зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї.

Самопроголошена миротворча місія Орбана також роздратувала багатьох членів Європейського союзу, головування в якому Угорщина прийняла на початку цього місяця.

Орбанвійна в УкраїніУгорщина

Останні матеріали

Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Політика
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 16:05
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Політика
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 12:12
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 00:14
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Cуспільство
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 липня 2024, 08:08
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2024, 16:30
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Політика
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Переклад iPress – 30 липня 2024, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється