Будапешт знову заблокував відкриття решти переговорних кластерів для Києва

Там наполягають на відтермінуванні відкриття решти кластерів.

Угорщина продовжує блокувати просування переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, не погоджуючи відкриття решти переговорних кластерів.

Про це повідомило джерело в Євросоюзі.

За словами співрозмовника видання, під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) 26 червня Угорщина повторила свої заперечення проти відкриття переговорних кластерів 2–6 для України та Молдови.

Через позицію Будапешта робоча група не змогла затвердити результати скринінгу цих кластерів. Це унеможливлює наступний етап переговорного процесу – надсилання Україні офіційного запрошення подати переговорні позиції щодо кожного з них.

Аналогічне блокування стосується й Молдови.

Угорська сторона пояснює свою позицію тим, що її експертам потрібно більше часу для аналізу результатів скринінгу. Із таким самим аргументом Будапешт заблокував ухвалення рішення і на попередньому засіданні COELA 23 червня.

Саме тому ЄС намагатиметься зняти блокування Угорщини щодо відкриття кластерів для України.