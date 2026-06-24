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ЄС намагатиметься зняти блокування Угорщини щодо відкриття кластерів для України

24 червня 2026, 18:19
ЄС намагатиметься зняти блокування Угорщини щодо відкриття кластерів для України
Весь процес було загальмовано через позицію Будапешта.

У п’ятницю, 26 червня, робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) повторно розгляне питання оцінки результатів скринінгу кластерів 2–6 для України. Це питання було загальмоване 23 червня через позицію Угорщини. У разі позитивного рішення ЄС може направити Україні лист із запрошенням подати переговорні позиції щодо кожного кластера, що відкриє шлях до обговорення їх відкриття.

Про це повідомили на умовах анонімності два посадовці ЄС та два дипломати держав-членів, обізнані з перебігом переговорів.

За їхніми словами, Угорщина на технічному рівні наразі гальмує процес офіційної підготовки до відкриття кластерів 2–6 для України. 26 червня держави-члени ЄС планують спробувати переконати Будапешт відмовитися від блокування.

"Робоча група Ради ЄС з питань розширення після оцінки результатів скринінгу має ухвалити рішення про те, що Україна достатньо підготовлена до переходу до наступного етапу переговорів", – зазначив один зі співрозмовників. 

Він додав, що на засіданні COELA у Брюсселі у вівторок, 23 червня, Угорщина не підтримала затвердження результатів скринінгу, пояснивши це необхідністю додаткового часу для оцінки з боку її експертів.

Водночас співрозмовник наголосив, що це рішення не слід розглядати як остаточне блокування, а радше як технічне застереження.

Варто зауважити, що аналогічно не були затверджені результати скринінгу кластерів 2–6 і для Молдови.

У результаті було вирішено повернутися до цього питання на засіданні COELA у п’ятницю, 26 червня (початок– об 11:00 за київським часом).

"Якщо Угорщина зніме свої застереження щодо контролю (scrutiny reserve), Кіпрське головування заявило про готовність винести це питання на порядок денний COREPER уже того ж дня", – повідомив один із дипломатів.

Для довідки, Комітет постійних представників ЄС планує зібратися вранці у п’ятницю, 26 червня.

У разі погодження COREPER без додаткового обговорення має ухвалити рішення про надсилання Україні (а також Молдові) листа із запрошенням подати переговорні позиції з метою відкриття кластерів 2–6.

Після цього посли ЄС розпочнуть обговорення позицій Євросоюзу щодо кожного кластера. Після їхнього затвердження відповідний кластер може бути офіційно відкритий на міжурядовій конференції.

 
УгорщинаЄвросоюз

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