"Буде дуже непросто": мєдвєдєв скаржиться на Рамштайн

Він побоюється, що росію будуть намагатись знищити

Заступник голови радбезу рф дмитро мєдвєдєв в телеграм-каналі прокоментував результати зустрічі в Рамштайні.

"Зустріч у Рамштайні та виділення важких видів озброєння Києву не залишають сумнівів у тому, що наші вороги будуть невизначено довго намагатися вимотати нас, а краще - знищити. І зброї в них достатньо. Якщо треба, почнуть виробляти нову. Тому не треба ілюзій", - написав він.

За його словами, "буде дуже непросто", й у разі затяжного конфлікту складеться новий військовий альянс проти росії.

На його думку, надалі "Штати остаточно кинуть старуху Європу і залишки нещасних українців, а світ знову прийде в рівноважний стан".

Нагадаємо, раніше мєдвєдєв погрожував НАТО ядерною війною у разі поразки рф.