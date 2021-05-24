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Будівництво газопроводу "Північний потік-2" продовжується у німецьких водах попри санкції

Минулого тижня німецьке Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) дало дозвіл на продовження робіт
У компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2", заявили про відновлення робіт з прокладання труб в німецьких водах.
Будівництво газопроводу "Північний потік-2" продовжується у німецьких водах попри санкції Фото: EPA

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Роботи проводить російське трубоукладальне судно "Фортуна". "Нині "Фортуна" працює у водах Німеччини згідно з наявними дозволами та заявами влади", - заявив у неділю представник компанії.

Минулого тижня німецьке Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) дало дозвіл на продовження робіт.

Труби мають укласти на ділянці завдовжки два кілометри. Сама ділянка розташована у виключній економічній зоні Німеччини.

У BSH пояснили своє рішення тим, що натепер у цій зоні немає червонокнижних птахів, які потребують захисту. Тож немає потреби, як планувалося спочатку, чекати до кінця травня, щоб почати роботи. Труби можна укласти на морське дно, а монтаж мають провести пізніше.

За даними Nord Stream 2, зараз у водах Данії також тривають роботи, до яких залучене російське трубоукладальне судно "Академік Черський".

Нагадаємо, що США наклали санкції на російські кораблі і компанії, які будують "Північний потік-2"

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24 05 2021 12:34
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