Будівництво меморіалу Небесної сотні у Києві припинили на невизначений час

У центрі Києва припинили розпочаті вранці роботи зі спорудження Меморіалу Героїв Небесної сотні.

Зараз будівельні роботи не ведуться, також немає робочих і техніки, повідомляє "Укрінформ".

Частина Алеї Героїв Небесної сотні (колишня Інститутська - ред.) огороджена парканом, проте вхід на вулицю не перекритий.

"Транспорт поїхав годину тому, як почали сходитися журналісти", - сказала представник ініціативи "Зберегти Інститутську" Аліна Боднар.

При цьому вона наголосила, що питання не в тому, щоб зупинити будівництво саме сьогодні. "Сьогодні ми зупиняємо, а завтра або вночі вони можуть приїхати знову. Зараз приїдуть родичі (Героїв Небесної сотні - ред.), хто зможе, адвокати з дорадчої групи, які ведуть справи Майдану, щоб саме домовитися: які подальші дії, що робити, тому що всі розраховували, що 20 травня суд буде по накладенню арешту і тут ніяких робіт не буде. Всі на це розраховували. А зараз виходить, що треба шукати якісь шляхи, щоб щось зробити, щоб не дати просто техніці знову заїхати і перерити вулицю", - сказала Боднар.

Нагадаємо, що на Інститутській у Києві почали знімати бруківку для будівництва меморіалу Героям Небесної сотні. Це ставить під загрозу завершення проведення слідчих експериментів у розслідуванні розстрілів на Інститутській під час Революції гідності.