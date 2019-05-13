На Інститутській у Києві знімають бруківку, це ставить під загрозу слідство у справі Майдану, - ОНОВЛЕННЯ
Начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк повідомив "Громадському", що слідчий і прокурор не погоджували початок робіт на Інститутській, адже слідчі експерименти досі тривають й мають продовжуватися щонайменше 2 тижні.
"Стало відомо від музейників, що такий дозвіл надала заступник Генерального прокурора Стрижевська Анжела. Самого листа ми не бачили й наданий він без відома слідчого і прокурора, що є незаконним з ознаками втручання в діяльність слідчого і прокурора", - наголосив Горбатюк.
Він додав, що наразі готує листи до забудовника про призупинення робіт до завершення слідчих дій.
Водночас адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська повідомила, що вже зняли бруківку безпосередньо з місця, яке раніше було встановлене як місце поранення одного із протестувальників. У цій справі слідчий експеримент незавершений і таке втручання унеможливлює його проведення надалі.
"Прямо на сьогодні, 13 травня, були заплановані слідчі експерименти в тій частині, де знімають бруківку... Весь минулий тиждень у нас тривали слідчі експерименти, і на цей тиждень теж були заплановані. Вони не те, що не завершилися, вони безпосередньо в активній фазі зараз", - зазначила Закревська.
На Інститутській зараз тривають протистояння між представниками потерпілих та представниками музею, додала вона.
Оновлення
У департаменті спеціальних розслідувань Генпрокуратури заявили, що надіслали заступникові гендиректора з будівництва Національного музею Революції гідності чергового листа про призупинення підготовчих (будівельних) ремонтних робіт на Алеї Героїв Небесної Сотні на період з 13 до 29 травня "з метою збереження ландшафту й обстановки на території в тому вигляді, в якому вони були в момент подій 2014-го і ще раз наголосили на необхідності узгодження початку проведення робіт зі слідчим і прокурором у кримінальному провадженні". Про це повідомила прес-служба департаменту ГПУ в Facebook.
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