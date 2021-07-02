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Будівництво "Північного потоку-2" відновили

Судно-трубоукладач "Фортуна" успішно провело морські випробування і приступило до прокладання труб "Північного потоку-2".
Будівництво "Північного потоку-2" відновили Фото: neurope.eu

Джерело: "Економічна правда" з посиланням DW

Деталі: Компанія-оператор будівництва газогону "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG оголосила про відновлення робіт з укладення труб газопроводу в водах Данії. Як зазначається у заяві від 6 лютого, судно-трубоукладач "Фортуна" у цей день приступило до трубоукладки в водах Данії. "Фортуна" може протягом доби прокладати під водою до 0,4 кілометра труб.

У Nord Stream 2 AG зазначили, що підготовча робота до укладення труб на цій ділянці розпочалася ще 24 січня.

Ще з 15 січня "Фортуна" мала право приступати до робіт з укладання труб газогону у виключній економічній зоні Данії. Очікується, що судно-трубоукладач завершить роботи в данських водах до кінця травня, а потім приступить до укладання труб в водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня.

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07 02 2021 11:18
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