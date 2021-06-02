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Макрон підтримав будівництво "Північного потоку-2"

Французький президент Емманюель Макрон підтримав позицію німецького канцлера Ангели Меркель щодо необхідності завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".
Макрон підтримав будівництво "Північного потоку-2" Фото: dpa.com

Про це стало відомо після розмови Меркель та Макрон під час спільної відеоконференції, передає "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Сторони домовились, що мають усунути розбіжності щодо будівництва газопроводу напередодні переговорів із президентом США Джо Байденом. Меркель і надалі продовжує дотримуватись позиції щодо завершення будівництва "Північного потоку-2". За її словами, Франція та Німеччина єдиними силами виступили проти американських санкцій щодо газопроводу і наразі вони хочуть підняти це питання у перемовинах із США.  

Сполучені Штати виступають проти запуску труби та вже запровадили ряд санкцій, які до цього причетні. 

"Ми хочемо продовжувати спільну роботу над більш суверенною європейською енергетичною стратегією", – сказав французький лідер. Водночас, про те що російська труба навпаки збільшує залежність Німеччини від російської енергетики, очільники держав не згадали. 

Чому це важливо: Ще у серпні 2020 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він висловлював свої сумніви щодо газопроводу "Північний потік-2" канцлерці Ангелі Меркель. 

Раніше повідомлялося, що У Франції вважають санкції проти РФ недостатніми і закликають згорнути "Північний потік-2"

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06 02 2021 10:24
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