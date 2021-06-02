Макрон підтримав будівництво "Північного потоку-2"
Про це стало відомо після розмови Меркель та Макрон під час спільної відеоконференції, передає "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: Сторони домовились, що мають усунути розбіжності щодо будівництва газопроводу напередодні переговорів із президентом США Джо Байденом. Меркель і надалі продовжує дотримуватись позиції щодо завершення будівництва "Північного потоку-2". За її словами, Франція та Німеччина єдиними силами виступили проти американських санкцій щодо газопроводу і наразі вони хочуть підняти це питання у перемовинах із США.
Сполучені Штати виступають проти запуску труби та вже запровадили ряд санкцій, які до цього причетні.
"Ми хочемо продовжувати спільну роботу над більш суверенною європейською енергетичною стратегією", – сказав французький лідер. Водночас, про те що російська труба навпаки збільшує залежність Німеччини від російської енергетики, очільники держав не згадали.
Чому це важливо: Ще у серпні 2020 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він висловлював свої сумніви щодо газопроводу "Північний потік-2" канцлерці Ангелі Меркель.
Раніше повідомлялося, що У Франції вважають санкції проти РФ недостатніми і закликають згорнути "Північний потік-2"
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