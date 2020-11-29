Будівництво "Північного потоку 2" планують відновити у грудні
Про це повідомляє "Економічна правда" з почиланням на "Інтерфакс-Україна"
У проєктній компанії газопроводу повідомили журналістам, що будівництво здійснюватиметься в економічній зоні Німеччини.
"Ми плануємо відновити роботи з трубоукладення з використанням судна з якірним позиціонуванням у виключній економічній зоні Німеччини (ВЕЗ) в цьому році. Ми назвемо конкретне судно, яке буде використано, пізніше. На даному етапі план передбачає укладання відрізка в 2,6 км на кожній з гілок газопроводу" - пояснили в компанії.
За даними сайту радіостанції NDR, роботи поновляться у суботу, 5 грудня.
Роботи з прокладання газопроводу "Північний потік 2" були зупинені близько року тому після того, як США ввели санкції стосовно суден, що працювали над проєктом. Через американські санкції швейцарський підрядник Allseas був змушений зупинити участь у будівництві.
Нагадаємо, що Енергетичне агентство Данії видало дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2"
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