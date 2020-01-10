ПОЛІТИКА НОВИНИЕнергетичне агентство Данії видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" на данському континентальному шельфі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Енергетичне агентство Данії видало дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2"
Трубопровід 1230 км для транспортування газу з Росії до Німеччини
Фото: EPA/UPG
Компанія Nord Stream 2 AG звернулася за відповідним дозволом наприкінці минулого року, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу агентства.
"Данське енергетичне агентство видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на експлуатацію ділянки газопроводу Nord Stream 2 на ряді умов, що забезпечують безпечну експлуатацію газопроводів" - пояснили в агентстві.
Зокрема, введення в експлуатацію може бути здійснене тільки тоді, коли хоча б один з трубопроводів був випробуваний, перевірений і коли були виконані відповідні умови дозволу на будівництво та дозволу на експлуатацію.
Трубопровід на данському континентальному шельфі є частиною більшого проєкту, що складається з двох паралельних ниток загальною протяжністю 1230 км для транспортування газу з Росії до Німеччини.
Газопровід починається в Росії, проходить через фінські, шведські, данські та німецькі морські райони і виходить на берег Німеччини. Він дозволяє транспортувати 55 млрд кубометрів природного газу на рік. Влада Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії вже видала дозволи на цей проєкт.
Нагадаємо, що раніше голова польського уряду заявив: "Енергетична солідарність ЄС вимагає припинення Nord Stream 2"
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 10 2020 15:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори
- ВІДЕО Навального госпіталізували з отруєнням
- ВІДЕО Тіхановська записала ще одне відеозвернення
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі