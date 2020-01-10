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Енергетичне агентство Данії видало дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2"

Трубопровід 1230 км для транспортування газу з Росії до Німеччини
Енергетичне агентство Данії видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" на данському континентальному шельфі.
Енергетичне агентство Данії видало дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2" Фото: EPA/UPG
 
 
 
Компанія Nord Stream 2 AG звернулася за відповідним дозволом наприкінці минулого року, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу агентства.
 
"Данське енергетичне агентство видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на експлуатацію ділянки газопроводу Nord Stream 2 на ряді умов, що забезпечують безпечну експлуатацію газопроводів" - пояснили в агентстві.
 
Зокрема, введення в експлуатацію може бути здійснене тільки тоді, коли хоча б один з трубопроводів був випробуваний, перевірений і коли були виконані відповідні умови дозволу на будівництво та дозволу на експлуатацію.
 
Трубопровід  на данському континентальному шельфі є частиною більшого проєкту, що складається з двох паралельних ниток загальною протяжністю 1230 км для транспортування газу з Росії до Німеччини.
 
Газопровід починається в Росії, проходить через фінські, шведські, данські та німецькі морські райони і виходить на берег Німеччини. Він дозволяє транспортувати 55 млрд кубометрів природного газу на рік. Влада Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії вже видала дозволи на цей проєкт.
 
Нагадаємо, що раніше голова польського уряду заявив: "Енергетична солідарність ЄС вимагає припинення Nord Stream 2"
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01 10 2020 15:32
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