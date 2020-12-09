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Голова польського уряду: Енергетична солідарність ЄС вимагає припинення Nord Stream 2

"Ми закликаємо до європейської енергетичної солідарності, а не формування німецько-російського альянсу над нашими головами"
Голова польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2.
Голова польського уряду: Енергетична солідарність ЄС вимагає припинення Nord Stream 2 epravda.com.ua

Про це передає Укрінформ, зазначає Економічна правда.

"Ми вважаємо, що на цьому етапі енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2, оскільки він загрожує енергетичній солідарності і створює ситуацію ще більшої залежності Білорусі й України від Росії", - заявив Моравецький.

"Ми закликаємо до європейської енергетичної солідарності, а не формування німецько-російського альянсу над нашими головами", - наголосив Моравецький.

Нагадаємо, що сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що американські санкції можуть на понад рік затримати введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", або навіть зупинити будівництво трубопроводу.

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12 09 2020 16:00
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