Голова польського уряду: Енергетична солідарність ЄС вимагає припинення Nord Stream 2

"Ми закликаємо до європейської енергетичної солідарності, а не формування німецько-російського альянсу над нашими головами"

Голова польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2.

Про це передає Укрінформ, зазначає Економічна правда.

"Ми вважаємо, що на цьому етапі енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2, оскільки він загрожує енергетичній солідарності і створює ситуацію ще більшої залежності Білорусі й України від Росії", - заявив Моравецький.

"Ми закликаємо до європейської енергетичної солідарності, а не формування німецько-російського альянсу над нашими головами", - наголосив Моравецький.

Нагадаємо, що сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що американські санкції можуть на понад рік затримати введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", або навіть зупинити будівництво трубопроводу.