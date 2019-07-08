Будинки дитини трансформують у центри реабілітації та паліативної допомоги
Відповідне положення Кабміну набуло чинності на початку серпня, повідомляє МОЗ.
У центрах діти зможуть проходити фізичну, медичну, соціальну, психологічну реабілітацію і корекцію, отримувати паліативну допомогу. Допомога буде і стаціонарною, і амбулаторною.
Зазначають, що нові центри не перетворяться на інтернати, оскільки допомогу дітям надаватимуть у присутності батьків або людей, які їх замінюють. Оплачувати ці послуги буде Національна служба здоров'я України.
У центрах також навчатимуть батьків і опікунів доглядати за дитиною, зважаючи на її стан здоров'я, фізичний і психічний розвиток.
"Головна мета такої трансформації - своєчасна та якісна медична допомога", - наголошено в повідомленні МОЗ.
Нещодавно, президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про стипендії президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських змаганнях, та їхніх тренерів".
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