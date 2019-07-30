Зеленський призначив 150 стипендій для дітей-спортсменів з інвалідністю та їхніх тренерів

Стипендії будуть виплачуватися щомісяця протягом року в розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, а також у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб - для тренерів

Президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про стипендії президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських змаганнях, та їхніх тренерів".

Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави.

Метою призначення стипендій є заохочення дітей з інвалідністю до систематичних занять фізкультурою і спортом та підтримка тренерів, які забезпечують спортивну підготовку таких дітей. Зокрема, 100 стипендій призначаються для дітей-інвалідів, які показали високі досягнення у змаганнях, і ще 50 стипендій для тренерів.

Стипендії призначаються дітям з інвалідністю у віці від 14 до 18 років включно, які є призерами та учасниками всеукраїнських спортивних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю, визнаних в Україні, та їх тренерам. Стипендії можуть призначатися дітям з інвалідністю віком від 12 років, якщо вони входять до основного складу національних збірних команд України.

Стипендії будуть виплачуватися щомісяця протягом року в розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, а також у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб - для тренерів.

Цим указом Зеленський скасував дію указів Петра Порошенка від 2018 року, що встановлюють 100 таких стипендій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що на початку липня Зеленський також призначив стипендії українським політв'язням.