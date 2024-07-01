Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна повернула з окупованих територій ще дев'ятьох дітей

01 липня 2024, 18:18
Україна повернула з окупованих територій ще дев'ятьох дітей
Сьогодні на підконтрольну територію України вдалося повернути дев’ятьох дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Це стало можливим завдяки роботі благодійної організації Save Ukraine. 

Про це голова Херсонської ОВА Олексадр Прокудін написав в Telegram-каналі.

"Це – чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині - 8 місяців, найстаршій – 17 років. Зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів, які їм довелося пережити в російській окупації", - йдеться в дописі. 

Очильник ХОВА додав, що порятунок наших людей став можливим завдяки наполегливій роботі благодійної організації Save Ukraine. 

З початку цього року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 139 дітей із Херсонської області. 

"Вірю, що скоро всі діти будуть вдома, на вільній землі і дякую всім, хто докладає до цього зусиль", - додав він. 

Загалом Україні вдалось повернути 600 депортованих в росію дітей.

 

дітиокупаціявійна в Україні

Останні матеріали

Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Політика
Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 липня 2024, 15:53
ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 30 червня 2024, 19:02
Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Політика
Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 28 червня 2024, 14:50
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Переклад iPress – 28 червня 2024, 12:51
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Cуспільство
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 червня 2024, 08:26
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку
Політика
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку "Сувалкського коридору" – Том Купер
Переклад iPress – 27 червня 2024, 15:15
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Політика
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 червня 2024, 11:09
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Політика
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Переклад iPress – 26 червня 2024, 10:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється