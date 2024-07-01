Україна повернула з окупованих територій ще дев'ятьох дітей

Сьогодні на підконтрольну територію України вдалося повернути дев’ятьох дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Це стало можливим завдяки роботі благодійної організації Save Ukraine.

Про це голова Херсонської ОВА Олексадр Прокудін написав в Telegram-каналі.

"Це – чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині - 8 місяців, найстаршій – 17 років. Зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів, які їм довелося пережити в російській окупації", - йдеться в дописі.

Очильник ХОВА додав, що порятунок наших людей став можливим завдяки наполегливій роботі благодійної організації Save Ukraine.

З початку цього року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 139 дітей із Херсонської області.

"Вірю, що скоро всі діти будуть вдома, на вільній землі і дякую всім, хто докладає до цього зусиль", - додав він.

Загалом Україні вдалось повернути 600 депортованих в росію дітей.