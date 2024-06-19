Україні вдалось повернути 600 депортованих в росію дітей

600 незаконно вивезених росією дітей вдалось повернути в Україну, але загалом було депортовано понад 20 тисяч маленьких українців.

Про це сьогодні сказав посол України в Нідерландах Олександр Карасевич, передає Укрінформ.

"Якщо подивитися на масштаб російських злочинів, то цей масштаб величезний. Самі росіяни стверджують, що вони депортували 700 тисяч дітей з території України на свою територію. Але ми маємо дані про близько 20 тисяч таких випадків, і на жаль, наразі тільки 600 переміщених дітей, що були вивезені, повернулися назад додому", - сказав посол.

Карасевич вважає, що після депортації в рф українським дітям змінюють громадянство, імена, віддають на усиновлення в російські родини.

"Таке незаконне вивезення дітей і така русифікація наших дітей є частиною геноцидної політики проти нашого народу", - сказав посол.

За його словами, що було запущено проєкт "Bring Kids Back UA", яка є комплексним планом дій на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського, який об’єднує зусилля всіх органів влади України, інших держав, міжнародних та неурядових організацій заради повернення на батьківщину всіх українських дітей, які були незаконно депортовані в рф.

Будь-яка країна, організація або особа можуть долучитись до реалізації цієї ініціативи в рамках плану дій.

На сьогодні до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей вже входить 37 країн, нещодавно до неї також приєдналася Аргентина. Варто зазначити, що круглий стіл у Гаазі є частиною серії заходів, організованих МКЗБ у 2024 році в Києві, Варшаві та інших столицях, щоб представити та обговорити ефективні стратегії пошуку осіб, зниклих безвісти під час війни, що триває.

Чи не щомісяця Україна повертає дітей з росії.

В кінці травня з росії повернули 5 українських депортованих дітей-сиріт.