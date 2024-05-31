З росії повернули 5 українських депортованих дітей-сиріт

Сьогодні до України повернули 5 депортованих дітей-сиріт, яких росія утримувала на окупованій території, а потім ще й вивезла.

Про це на Facebook-сторінці написав засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба

"Всі діти це вихованці Новопетрівського інтернату Миколаївської області. Після початку повномасштабної війни перші три місяці вони провели на лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води", - йдеться в дописі.

Кулеба розказав, що влітку 2022 року дітей під дулами автоматів викрали росіяни і перемістили на окуповану територію.

"Дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації. Щодня до них приходили військові та перевіряли, чи раптом ніхто не втік, забороняли спілкуватися з рідними, погрожували. В жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а потім – в Анапу Краснодарського краю. А вже звідти дітей вдалося врятувати й вивезти на більш безпечну територію, у Грузію", - додав він.

Це вже вдруге за місяць вдається повернути українських дітей з рф. Так, тиждень до України вдалося повернути 13 дітей із рф та окупації.

За підтримки Save Ukraine з росії повернули 356 дітей, з них 90 – це діти-сироти.