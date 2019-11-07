Президент призначив стипендії українським політв'язням Президент Володимир Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук’яненка для 11 українських політв’язнів, дев'ять з них досі в полоні

Про це йдеться в указі президента №514.

Фото: mtot.gov.ua

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію