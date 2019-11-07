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Президент призначив стипендії українським політв'язням

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук’яненка для 11 українських політв’язнів, дев'ять з них досі в полоні
Про це йдеться в указі президента №514.
Президент призначив стипендії українським політв Фото: mtot.gov.ua

Зокрема, на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення стипендії призначили:

Олексію Бессарабову;
Валентину Вигівському;
Павлу Грибу;
Володимиру Дудці;
Миколі Карпюку;
Станіславу Клиху;
Олександру Кольченку;
Євгену Панову;
Олексію Сизоновичу, йдеться в "УП".

Крім того, президент призначив стипендії строком на один рік:

Геннадію Афанасьєву;
Юрію Яценку.

Нагадаємо, напередодні координатор команди українських моряків адвокат Микола Полозов повідомив, що обвинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії всім 24 військовополоненим українським морякам.

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11 07 2019 19:11
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