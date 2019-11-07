Президент призначив стипендії українським політв'язням
Зокрема, на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення стипендії призначили:
Олексію Бессарабову;
Валентину Вигівському;
Павлу Грибу;
Володимиру Дудці;
Миколі Карпюку;
Станіславу Клиху;
Олександру Кольченку;
Євгену Панову;
Олексію Сизоновичу, йдеться в "УП".
Крім того, президент призначив стипендії строком на один рік:
Геннадію Афанасьєву;
Юрію Яценку.
Нагадаємо, напередодні координатор команди українських моряків адвокат Микола Полозов повідомив, що обвинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії всім 24 військовополоненим українським морякам.
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