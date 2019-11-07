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Співробітник контррозвідки СБУ продавав інформацію про телефонні розмови інших громадян

Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідування (ДБР) повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу співробітнику Управління контррозвідки ГУ Служби безпеки в місті Києві та Київській області
Співробітника СБУ підозрюють у порушенні таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, у службовому підробленні та у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Співробітник контррозвідки СБУ продавав інформацію про телефонні розмови інших громадян Фото: gettyimages.com

"Слідством встановлено, що правоохоронець за попередньою змовою з іншими особами вносив завідомо недостовірні дані до службових документів для отримання доступу до інформації про телефонні розмови громадян. У подальшому вказану інформацію спільники передавали замовникам в обмін на отримання матеріальної винагороди", — йдеться в повідомленні ДБР, йдеться у The Бабель.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський 11 липня звільнив начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олега Аркушу.

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11 07 2019 18:20
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