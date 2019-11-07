Співробітник контррозвідки СБУ продавав інформацію про телефонні розмови інших громадян Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідування (ДБР) повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу співробітнику Управління контррозвідки ГУ Служби безпеки в місті Києві та Київській області

Співробітника СБУ підозрюють у порушенні таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, у службовому підробленні та у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Фото: gettyimages.com

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