ЦВК показала бюлетені для голосування на парламентських виборах

"Такого дизайну на бюлетені ще не було"

У четвер, 11 липня, відбувся спільний брифінг голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук, заступника голови комісії Євгена Радченка і директора Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" Юрія Онищенка.

На брифінгу представникам засобів масової інформації продемонстрували бюлетені для голосування на позачергових виборах у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня, повідомляє пресслужба ЦВК.

"Тут таке стилізоване зображення будівлі Верховної Ради. Такого дизайну на бюлетені ще не було. Це дуже сучасний дизайн, який відрізняється від того, що було на минулих виборах", - зазначила Сліпачук.

Нагадаємо, що ЦВК уповноважила державне підприємство спеціального зв'язку від імені комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів відповідним окружним виборчим комісіям.