ПОЛІТИКА НОВИНИУ четвер, 11 липня, відбувся спільний брифінг голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук, заступника голови комісії Євгена Радченка і директора Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" Юрія Онищенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК показала бюлетені для голосування на парламентських виборах
"Такого дизайну на бюлетені ще не було"
Фото: facebook.com/UACEC
На брифінгу представникам засобів масової інформації продемонстрували бюлетені для голосування на позачергових виборах у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня, повідомляє пресслужба ЦВК.
"Тут таке стилізоване зображення будівлі Верховної Ради. Такого дизайну на бюлетені ще не було. Це дуже сучасний дизайн, який відрізняється від того, що було на минулих виборах", - зазначила Сліпачук.
Нагадаємо, що ЦВК уповноважила державне підприємство спеціального зв'язку від імені комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів відповідним окружним виборчим комісіям.
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11 07 2019 17:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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