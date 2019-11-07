ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський 11 липня звільнив начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олега Аркушу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський звільнив начальника Кіровоградського управління СБУ
Аркуша обіймав посаду з жовтня 2015 року
Фото: gre4ka.info
Про це йдеться в указі №515/2019 від 11 липня, повідомляє LB.ua.
Аркуша займав цю посаду з жовтня 2015 року.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 07 2019 16:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"
- Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch Всі ці факти зафіксовані на сторінках медіа-ресурсів політсил - їх офіційних сайтах та в соціальних мережах