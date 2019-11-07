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Зеленський звільнив начальника Кіровоградського управління СБУ

Аркуша обіймав посаду з жовтня 2015 року
Президент Володимир Зеленський 11 липня звільнив начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олега Аркушу.
Зеленський звільнив начальника Кіровоградського управління СБУ Фото: gre4ka.info

Про це йдеться в указі №515/2019 від 11 липня, повідомляє LB.ua.

Аркуша займав цю посаду з жовтня 2015 року.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення.

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11 07 2019 16:31
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