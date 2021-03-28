Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Буксири вночі і вранці намагатимуться зняти з мілини судно в Суецькому каналі

Фахівці не виключають, що ще потрібно прибрати частину піску навколо судна, перш ніж буксирам вдасться зняти його з мілини
Фахівці в Єгипті мають намір упродовж ночі і в неділю вранці знову спробувати зняти з мілини в Суецькому каналі вантажне судно Ever Given.
Буксири вночі і вранці намагатимуться зняти з мілини судно в Суецькому каналі Фото: Економічна правда

Як повідомляє видання "Gulf News", буксири відновили роботу ще в суботу в другій половині дня і планують здійснити ще серію спроб зрушити контейнеровоз з місця вночі і вранці, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Співрозмовник видання зазначив, що протягом суботи інженерам вдалося домогтися певних успіхів у тому, що стосується вивільнення з піску носової частини судна. До того ж фахівці не виключають, що ще потрібно прибрати частину піску навколо судна, перш ніж буксирам вдасться зняти його з мілини.

Рух Суецьким каналом раніше на цьому тижні паралізувало вантажне судно Ever Given, що сіло на мілину. Спроби вирішити цю проблему поки не мали успіху. Проте, як повідомлялося, в суботу гігантське судно все ж вперше вдалося трохи зрушити з місця за допомогою буксирів. Згідно оптимістичних прогнозів, судно вдасться розблокувати в неділю або на початку наступного тижня. Однак деякі експерти попереджають, що за несприятливого розвитку подій цей процес може зайняти не дні, а тижні.

Нагадаємо, що блокування Суецького каналу щодня коштує світу понад 9 мільярдів доларів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 03 2021 11:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.