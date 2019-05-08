Була звичайна обстановка, - Могильов не помітив наближення анексії
На запитання, чи не помітив він напередодні анексії півострова змін у поведінці на той момент депутата Верховної Ради АРК Сергія Аксьонова і спікера парламенту Володимира Константинова, Могильов відповів: "Абсолютно. Була звичайна робоча обстановка", заявив він в інтерв'ю "Крим.Реалії".
"Аксьонов на той момент жодної сили не мав. Тому про якісь проросійські настрої чи рухи... Якби вони з'явилися – я б одразу їх припинив. Їх не було взагалі", – стверджує Могильов.
Колишній прем'єр Криму запевняє, що силовики готові були провести антитерористичну операцію на півострові у період анексії, але не було команди з Києва.
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