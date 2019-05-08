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Мешканці Подільська Одеської області загрожує покарання за підкуп виборців

За підкуп виборців на окрузі Гончаренка жінці загрожує в’язниця
Котовська місцева прокуратура (Котовськ – колишня назва Подільська) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно неї.
Мешканці Подільська Одеської області загрожує покарання за підкуп виборців Фото: uzhgorod.net.ua

За даними слідства, у липні, під час передвиборчої кампанії позачергових парламентських виборів громадянка пропонувала мешканцям мікрорайону Подільська продати свій голос, йдеться в "УП" з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

"За 1000 грн подільчани мали проголосувати за одного з кандидатів в окрузі. Загалом жінка "придбала" 16 голосів", – інформує прокуратура.

Під час обшуків правоохоронні органи вилучили чорнові записи з прізвищами осіб, яким виплатили гроші.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Подільського відділу поліції (ч. 4 ст. 160 КК України).

За підкуп виборців закон передбачає покарання від 5 до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Місто Подільськ – це 137 округ. На виборах до Верховної Ради 21 липня там переміг самовисуванець Олексій Гончаренко(29,55%), який на п'ять відсотків випередив кандидата від "Слуги народу" Олександра Муконіна (24,45%).

Нагадаємо, напередодні Центральна виборча комісія провела повторний підрахунок голосів виборців на 14 виборчих дільницях на одномандатному окрузі №50.

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