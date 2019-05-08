Проблема Донбасу не вирішується законами, - Разумков
"Це одна з ключових проблем в країні. Всі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну. На жаль, це не вирішується законами", - сказав Разумков, відповідаючи на питання про мир на Донбасі в інтерв'ю російському виданню "КоммерсантЪ", йдеться в "УП".
"Це законодавча частина (особливий статус для Донбасу - ред.). Цей момент обговорення в стінах Верховної ради явно теж буде, але в цій проблемі, в війні це не питання законів. Це питання бажання. Бажання закінчити цю війну. В української сторони воно є. На жаль, не у всіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання", - сказав Разумков.
"Тут більше питання дипломатії, санкційного тиску, питання внутрішньої політики, пов'язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань, які потрібно буде виконати і які дозволять швидше повернути тимчасово окуповані території", - додав він.
Нагадаємо, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер не виключив можливість, що президент Дональд Трамп прийме пропозицію про участь у переговорах по врегулюванню конфлікту на Донбасі, якщо Росія налаштована "реально припинити конфлікт".
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