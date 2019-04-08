Зеленський привітав військових з Днем Повітряних сил України та вручив їм нагороди

Також Зеленський подякував особовому складу Повітряних сил за наполегливу, самовіддану службу, мужність та рішучість

Президент Володимир Зеленський привітав особовий склад та ветеранів із Днем Повітряних сил України. Також він нагородив медалями вісьмох військових.

"Вітаю вас із професійним святом захисників українського неба. Це свято мужніх людей, які вдень і вночі боронять повітряний простір Вітчизни, в складних умовах здійснюють бойові й навчальні вильоти, майстерно та оперативно перекидають повітрям на далекі відстані військовослужбовців, озброєння і техніку", - повідомляє "Громадське".

Також Зеленський подякував особовому складу Повітряних сил за наполегливу, самовіддану службу, мужність та рішучість.

Крім того, з нагоди Дня Повітряних сил і за зразкове виконання військового обов’язку президент нагородив медаллю "За військову службу Україні" полковників Олександра Буряка та Віталія Палагуту, а також прапорщика Віктора Гороховського.

Медаль "Захиснику Вітчизни" отримали майори Ігор Філюшкін та Юрій Левінський, прапорщик Олександр Спільник, старший сержант Сергій Заіченко та старший солдат Володимир Вітвіцький.

Нагадаємо, що замість традиційного параду на День незалежності, 24 серпня, відбудеться Хода гідності за участю президента Володимира Зеленського та українських військових.