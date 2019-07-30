Замість параду на День незалежності у Києві відбудеться Хода гідності

"Цього року Україна святкувати День незалежності у новому форматі. Замість традиційного параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією техніки на центральній вулиці столиці відбудеться Хода гідності"

Замість традиційного параду на День незалежності, 24 серпня, відбудеться Хода гідності за участю президента Володимира Зеленського та українських військових.

"Цього року Україна святкувати День незалежності у новому форматі. Замість традиційного параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією техніки на центральній вулиці столиці відбудеться Хода гідності. Цей захід у європейському стилі покликаний започаткувати нову традицію вшанування усіх, ким пишається Україна", - сказав глава Офісу президента Андрій Богдан, повідмляє "Громадське".

"Планується, що Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ ЗСУ, ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад. У Ході візьме участь президент України Володимир Зеленський та керівництво держави", - додав Богдан.

За його словами, разом з військовими в ході також візьмуть участь медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери, а також глава Української держави.

Також у центрі Києва пройде "концерт, організацією якого займається один з найвідоміших українських режисерів".

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" виступає за відкриття нового скликання Верховної Ради в День незалежності, 24 серпня.