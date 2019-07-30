Замість параду на День незалежності у Києві відбудеться Хода гідності
"Цього року Україна святкувати День незалежності у новому форматі. Замість традиційного параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією техніки на центральній вулиці столиці відбудеться Хода гідності. Цей захід у європейському стилі покликаний започаткувати нову традицію вшанування усіх, ким пишається Україна", - сказав глава Офісу президента Андрій Богдан, повідмляє "Громадське".
"Планується, що Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ ЗСУ, ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад. У Ході візьме участь президент України Володимир Зеленський та керівництво держави", - додав Богдан.
За його словами, разом з військовими в ході також візьмуть участь медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери, а також глава Української держави.
Також у центрі Києва пройде "концерт, організацією якого займається один з найвідоміших українських режисерів".
Нагадаємо, що партія "Слуга народу" виступає за відкриття нового скликання Верховної Ради в День незалежності, 24 серпня.
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