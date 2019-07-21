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"Слуга народу" хоче провести перше засідання Ради в День незалежності

"Я не виключаю (засідання 24 серпня), я навпаки за це. Ми на День Конституції проводили навчальний семінар для наших списковиків... Державні свята треба святкувати по-новому"
Партія "Слуга народу" виступає за відкриття нового скликання Верховної Ради в День незалежності, 24 серпня.
"Слуга народу" хоче провести перше засідання Ради в День незалежності Фото: "Укрінформ"

"Ми говорили попередньо, що хочемо провести засідання в серпні. Ми говорили і я особисто говорив, що День незалежності - красива, символічна дата", - сказав лідер штабу партії Олександр Корнієнко, повідомляють Українськi Новини.

Корнієнко зазначив, що ініціативу пропонували різні члени партії.

"Я не виключаю (засідання 24 серпня), я навпаки за це. Ми на День Конституції проводили навчальний семінар для наших списковиків... Державні свята треба святкувати по-новому", - підкреслив лідер штабу.

Раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій спрогнозував, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться наприкінці серпня - на початку вересня. Він заявив, що скличе робочу групу для підготовки засідання відразу після результатів голосування.

Нагадаємо, що на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

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