"Слуга народу" хоче провести перше засідання Ради в День незалежності
"Ми говорили попередньо, що хочемо провести засідання в серпні. Ми говорили і я особисто говорив, що День незалежності - красива, символічна дата", - сказав лідер штабу партії Олександр Корнієнко, повідомляють Українськi Новини.
Корнієнко зазначив, що ініціативу пропонували різні члени партії.
"Я не виключаю (засідання 24 серпня), я навпаки за це. Ми на День Конституції проводили навчальний семінар для наших списковиків... Державні свята треба святкувати по-новому", - підкреслив лідер штабу.
Раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій спрогнозував, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться наприкінці серпня - на початку вересня. Він заявив, що скличе робочу групу для підготовки засідання відразу після результатів голосування.
Нагадаємо, що на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн