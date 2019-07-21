До Ради проходять п'ять партій - Національний екзит-пол
Про це свідчать результати Національного екзит-полу станом на 20.00, повідомляє "Українська правда".
Лідером електоральних симпатій стала президенстька партія "Слуга народу" – 44,2% підтримки виборців.
Фото: Українська правда
Фото: Українська правда
Наступні результати: "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська Солідарність" – 8,8%, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,4%, "Голос" – 6,5%.
За словами соціологів, статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів і в межах 0,5–1% для інших партій.
Найближче до 5-відсоткового прохідного бар'єру серед аутсайдерів перебуває партія "Сила і честь" – 4,3% голосів.
Фото: Українська правда
Національний екзит-пол проводили "Демініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Методом "таємного голосування" було опитано 11629 респондентів на 300 виборчих дільницях.
Нагадаємо, що партія "Голос" Святослава Вакарчука готова вести переговори про створення коаліції з партіями "Європейська солідарність" та "Батьківщина", якщо вони готові підтримувати деолігархізацію.
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