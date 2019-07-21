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До Ради проходять п'ять партій - Національний екзит-пол

Лідером електоральних симпатій стала президенстька партія "Слуга народу" – 44,2% підтримки виборців
На позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
До Ради проходять п Фото: Українська правда

Про це свідчать результати Національного екзит-полу станом на 20.00, повідомляє "Українська правда".

Лідером електоральних симпатій стала президенстька партія "Слуга народу" – 44,2% підтримки виборців.


Фото: Українська правда 

Фото: Українська правда 

Наступні результати: "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська Солідарність" – 8,8%, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,4%, "Голос" – 6,5%.

За словами соціологів, статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів і в межах 0,5–1% для інших партій.

Найближче до 5-відсоткового прохідного бар'єру серед аутсайдерів перебуває партія "Сила і честь" – 4,3% голосів.


Фото: Українська правда 

Національний екзит-пол проводили "Демініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Методом "таємного голосування" було опитано 11629 респондентів на 300 виборчих дільницях. 

Нагадаємо, що партія "Голос" Святослава Вакарчука готова вести переговори про створення коаліції з партіями "Європейська солідарність" та "Батьківщина", якщо вони готові підтримувати деолігархізацію.

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