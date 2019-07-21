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"Партія Шарія" отримає 38 млн грн в рік з держбюджету, - "Слуга народу" - 537 млн грн

Якщо офіційні результати виборів підтвердять дані екзит-полу, то державне фінансування отримають 11 партій, які отримали понад 2% голосів
За законом "Щодо запобігання і протидії політичній корупції", партії, які набрали на виборах понад 2%, отримають державне фінансування на свою діяльність і повинні звітувати про використання цих коштів.
"Партія Шарія" отримає 38 млн грн в рік з держбюджету, - "Слуга народу" - 537 млн грн

Згідно з даними національного екзит-полу, на виборах у Раду понад 2% набирають 11 партій, які і отримають гроші від держави в залежності від свого результату. Ці кошти партії отримуватимуть упродовж 5 років.

Найбільшу частку отримає президентська партія "Слуга народу" — 537 мільйонів гривень кожного року, тобто понад 2,5 мільярди за 5 років.

Далій йдуть:

"Опозиційна платформа — за життя" — 141 млн грн за рік;

"Європейська солідарність" — 109 млн грн;

"Батьківщина" — 93 млн грн;

"Голос" — 77 млн грн;

"Сила і честь" — 54 млн грн;

"Опозиційний блок" — 40 млн грн;

"Партія Шарія" — 38 млн грн;

"Радикальна партія Ляшка" — 34 млн грн;

"Українська стратегія Гройсмана" — 27 млн грн;

"Свобода" — 26 млн грн.

За даними екзит-полів, до Верховної Ради 9 скликання проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".

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