"Партія Шарія" отримає 38 млн грн в рік з держбюджету, - "Слуга народу" - 537 млн грн
Згідно з даними національного екзит-полу, на виборах у Раду понад 2% набирають 11 партій, які і отримають гроші від держави в залежності від свого результату. Ці кошти партії отримуватимуть упродовж 5 років.
Найбільшу частку отримає президентська партія "Слуга народу" — 537 мільйонів гривень кожного року, тобто понад 2,5 мільярди за 5 років.
Далій йдуть:
"Опозиційна платформа — за життя" — 141 млн грн за рік;
"Європейська солідарність" — 109 млн грн;
"Батьківщина" — 93 млн грн;
"Голос" — 77 млн грн;
"Сила і честь" — 54 млн грн;
"Опозиційний блок" — 40 млн грн;
"Партія Шарія" — 38 млн грн;
"Радикальна партія Ляшка" — 34 млн грн;
"Українська стратегія Гройсмана" — 27 млн грн;
"Свобода" — 26 млн грн.
За даними екзит-полів, до Верховної Ради 9 скликання проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".
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