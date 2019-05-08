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У ЦВК повторно підрахували голоси виборців на одномандатному окрузі №50

Центральна виборча комісія провела повторний підрахунок голосів виборців на 14 виборчих дільницях на одномандатному окрузі №50
У засіданні комісії знову оголосили перерву.
У ЦВК повторно підрахували голоси виборців на одномандатному окрузі №50 Фото: electioninfo.org.ua

Як повідомила прес-служба ЦВК, комісія здійснила повноваження окружної виборчої комісії ОВО № 50 щодо виконання судових рішень про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 14 виборчих дільницях цього округу в частині проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 цього виборчого округу на виконання рішень судів, які набрали законної сили, про що склала відповідні протоколи, йдеться в "Громадське".

Також комісія доручила одномандатних виборчих округах №119 та № 210 до 5 серпня підготувати та надати протоколи про підсумки голосування з позначкою "Уточнений".

Крім того, прийнятий повторно протокол ОВК про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 119 з поміткою "Уточнений".

Нагадаємо, Центральна виборча комісія встановила результати дострокових виборів до Верховної Ради України у загальнодержавному багатомандатному окрузі. 

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