ЦВК встановила офіційні результати виборів до Ради у загальнодержавному окрузі

Голова ЦВК також оголосила обраних народних депутатів за списками кожної з партій

Центральна виборча комісія встановила результати дострокових виборів до Верховної Ради України у загальнодержавному багатомандатному окрузі.

За результатами опрацювання 100% протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування за списками партій, ЦВК встановила офіційні результати парламентських виборів, повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, повідомляє "Громадське".

Згідно з офіційним протоколом до парламенту проходять такі партії:

"Слуга народу" - 43,16% виборців (6 млн 307 тисяч 793 голосів);

"Опозиційна платформа - За життя" - 13,05% (1 млн 908 тисяч 111 голосів);

"Батьківщина" - 8,18% (1 млн 196 тисяч 303 голосів);

"Європейська солідарність" - 8,10% (1 млн 184 тисячі 620 голосів);

"Голос" - 5,82% (851 тисяча 722 голосів).

Прохідній бар`єр у 5% не подолали:

"Радикальна партія Олега Ляшка" - 4,01% (586 тисяч 384 голоси);

"Сила і честь" - 3,82% (558 тисяч 652 голоси);

"Опозиційний блок" - 3,03% (443 тисячі 195 голосів);

"Українська стратегія Гройсмана" - 2,41% (352 тисячі 934 голосів);

"Партія Шарія" - 2,23% (327 тисяч 152 голоси);

ВО "Свобода" - 2,15% (315 тисяч 568 голосів);

"Громадянська позиція" - 1,04% (153 тисячі 225 голосів).

Решта учасників виборчих перегонів отримали менше 1% підтримки українців.

За виборчими списками місця в парламенті розподілились так:

"Слуга народу" - 124 місця;

"Опозиційна платформа - За життя" - 37 місць;

"Батьківщина" - 24 місця;

"Європейська солідарність" - 23 місця;

"Голос" - 18 місць.

Голова ЦВК також оголосила обраних народних депутатів за списками кожної з партій.

Відповідний протокол підписали 14 присутніх на засіданні членів ЦВК, а також уповноважені представники партій.

Сліпачук також наголосила, що не пізніш як на п`ятий день з дня встановлення результатів виборів ЦВК офіційно оприлюднює їх у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр".

Раніше повідомлялось, що ЦВК встановила результати дострокових виборів до Верховної Ради України на 191 окрузі зі 199.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.

Ті партії, які мають понад 2% голосів, отримуватимуть державне фінансування.