Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ЦВК встановила офіційні результати виборів до Ради у загальнодержавному окрузі

Голова ЦВК також оголосила обраних народних депутатів за списками кожної з партій
Центральна виборча комісія встановила результати дострокових виборів до Верховної Ради України у загальнодержавному багатомандатному окрузі.
ЦВК встановила офіційні результати виборів до Ради у загальнодержавному окрузі Фото:Facebook

За результатами опрацювання 100% протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування за списками партій, ЦВК встановила офіційні результати парламентських виборів, повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, повідомляє "Громадське".

Згідно з офіційним протоколом до парламенту проходять такі партії:

"Слуга народу" - 43,16% виборців (6 млн 307 тисяч 793 голосів);

"Опозиційна платформа - За життя" - 13,05% (1 млн 908 тисяч 111 голосів);

"Батьківщина" - 8,18% (1 млн 196 тисяч 303 голосів);

"Європейська солідарність" - 8,10% (1 млн 184 тисячі 620 голосів);

"Голос" - 5,82% (851 тисяча 722 голосів).

Прохідній бар`єр у 5% не подолали:

"Радикальна партія Олега Ляшка" - 4,01% (586 тисяч 384 голоси);

"Сила і честь" - 3,82% (558 тисяч 652 голоси);

"Опозиційний блок" - 3,03% (443 тисячі 195 голосів);

"Українська стратегія Гройсмана" - 2,41% (352 тисячі 934 голосів);

"Партія Шарія" - 2,23% (327 тисяч 152 голоси);

ВО "Свобода" - 2,15% (315 тисяч 568 голосів);

"Громадянська позиція" - 1,04% (153 тисячі 225 голосів).

Решта учасників виборчих перегонів отримали менше 1% підтримки українців.

За виборчими списками місця в парламенті розподілились так:

"Слуга народу" - 124 місця;

"Опозиційна платформа - За життя" - 37 місць;

"Батьківщина" - 24 місця;

"Європейська солідарність" - 23 місця;

"Голос" - 18 місць.

Голова ЦВК також оголосила обраних народних депутатів за списками кожної з партій. 

Відповідний протокол підписали 14 присутніх на засіданні членів ЦВК, а також уповноважені представники партій.

Сліпачук також наголосила, що не пізніш як на п`ятий день з дня встановлення результатів виборів ЦВК офіційно оприлюднює їх у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр".

Раніше повідомлялось, що ЦВК встановила результати дострокових виборів до Верховної Ради України на 191 окрузі зі 199.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.

Ті партії, які мають понад 2% голосів, отримуватимуть державне фінансування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2019 18:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.