Бундестаг обрав Шольца канцлером Німеччини
Голосування було таємним, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"За проголосували 395 депутатів, проти 303, утрималися 6", - оголосила президент Бундестагу Бербель Бас.
Для обрання кандидату було достатньо отримати 369 голосів. Нинішня парламентська більшість має в парламенті 416 мандатів.
63-річний Шольц став дев'ятим канцлером ФРН і четвертим канцлером від Соціал-демократичної партії (після Віллі Брандта, Гельмута Шмідта та Ґергарда Шредера).
Ексканцлерка Ангела Меркель спостерігала за процесом у Бундестагу з трибуни почесних гостей, депутати вітали її оплесками. До пленарної зали вона увійти не мала права, адже не має депутатського мандата в парламенті цього скликання. Через це Меркель привітає Шольца не в Бундестазі, а у Відомстві канцлера.
Окрім складання присяги в Бундестазі, яка запланована на 12.00, Шольц для набуття повноважень канцлера ще має отримати посвідчення від федерального президента.
Перше засідання нового уряду відбудеться вже увечері 8 грудня.
Нагадаємо, що у Німеччині три партії підписали коаліційну угоду, новий уряд буде в середу
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