Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Бундестаг обрав Шольца канцлером Німеччини

63-річний Шольц став дев'ятим канцлером ФРН і четвертим канцлером від Соціал-демократичної партії
Соціал-демократа Олафа Шольца обрано новим канцлером ФРН, за нього проголосували 395 депутатів Бундестагу.
Бундестаг обрав Шольца канцлером Німеччини Фото: uainforg.livejournal.com

Голосування було таємним, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"За проголосували 395 депутатів, проти 303, утрималися 6", - оголосила президент Бундестагу Бербель Бас.

Для обрання кандидату було достатньо отримати 369 голосів. Нинішня парламентська більшість має в парламенті 416 мандатів.

63-річний Шольц став дев'ятим канцлером ФРН і четвертим канцлером від Соціал-демократичної партії (після Віллі Брандта, Гельмута Шмідта та Ґергарда Шредера).

Ексканцлерка Ангела Меркель спостерігала за процесом у Бундестагу з трибуни почесних гостей, депутати вітали її оплесками. До пленарної зали вона увійти не мала права, адже не має депутатського мандата в парламенті цього скликання. Через це Меркель привітає Шольца не в Бундестазі, а у Відомстві канцлера.

Окрім складання присяги в Бундестазі, яка запланована на 12.00, Шольц для набуття повноважень канцлера ще має отримати посвідчення від федерального президента.

Перше засідання нового уряду відбудеться вже увечері 8 грудня.

Нагадаємо, що у Німеччині три партії підписали коаліційну угоду, новий уряд буде в середу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 12 2021 11:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.