Бундестаг обрав Шольца канцлером Німеччини

63-річний Шольц став дев'ятим канцлером ФРН і четвертим канцлером від Соціал-демократичної партії

Соціал-демократа Олафа Шольца обрано новим канцлером ФРН, за нього проголосували 395 депутатів Бундестагу.

Голосування було таємним, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"За проголосували 395 депутатів, проти 303, утрималися 6", - оголосила президент Бундестагу Бербель Бас.

Для обрання кандидату було достатньо отримати 369 голосів. Нинішня парламентська більшість має в парламенті 416 мандатів.

63-річний Шольц став дев'ятим канцлером ФРН і четвертим канцлером від Соціал-демократичної партії (після Віллі Брандта, Гельмута Шмідта та Ґергарда Шредера).

Ексканцлерка Ангела Меркель спостерігала за процесом у Бундестагу з трибуни почесних гостей, депутати вітали її оплесками. До пленарної зали вона увійти не мала права, адже не має депутатського мандата в парламенті цього скликання. Через це Меркель привітає Шольца не в Бундестазі, а у Відомстві канцлера.

Окрім складання присяги в Бундестазі, яка запланована на 12.00, Шольц для набуття повноважень канцлера ще має отримати посвідчення від федерального президента.

Перше засідання нового уряду відбудеться вже увечері 8 грудня.

Нагадаємо, що у Німеччині три партії підписали коаліційну угоду, новий уряд буде в середу