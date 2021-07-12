У Німеччині три партії підписали коаліційну угоду, новий уряд буде в середу

Раніше три партії схвалили угоду на партійних конференціях, а також представили своїх міністрів

Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та "Зелені" офіційно підписали коаліційну угоду.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Лідери партій зібралися в Берліні та поставили підписи під угодою про створення так званої "світлофорної коаліції" - назва походить від партійних кольорів трьох політичних сил.

Раніше три партії схвалили угоду на партійних конференціях, а також представили своїх міністрів.

Пізніше у вівторок Шольц, лідер Вільних демократів Крістіан Лінднер та співголова "Зелених" Роберт Габек дадуть відповіді на питання ЗМІ на федеральній пресконференції.

Габека призначено не тільки міністром економіки та захисту клімату в новому уряді, а й віцеканцлером. Лінднер обіймає посаду міністра фінансів.

Нагадаємо, що прощання Ангели Меркель з посадою канцлера ФРН пройшло ввечері 2 грудня в формі традиційного військового церемоніального акту проводів - Der Große Zapfenstreich.