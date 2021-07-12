У Німеччині три партії підписали коаліційну угоду, новий уряд буде в середу
Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".
Лідери партій зібралися в Берліні та поставили підписи під угодою про створення так званої "світлофорної коаліції" - назва походить від партійних кольорів трьох політичних сил.
Раніше три партії схвалили угоду на партійних конференціях, а також представили своїх міністрів.
Пізніше у вівторок Шольц, лідер Вільних демократів Крістіан Лінднер та співголова "Зелених" Роберт Габек дадуть відповіді на питання ЗМІ на федеральній пресконференції.
Габека призначено не тільки міністром економіки та захисту клімату в новому уряді, а й віцеканцлером. Лінднер обіймає посаду міністра фінансів.
Нагадаємо, що прощання Ангели Меркель з посадою канцлера ФРН пройшло ввечері 2 грудня в формі традиційного військового церемоніального акту проводів - Der Große Zapfenstreich.
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