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ПОЛІТИКА ФОТО
03 12 2021 12:23

Меркель офіційно попрощалась із посадою

Довіра – найважливіший капітал у політиці
Прощання Ангели Меркель з посадою канцлера ФРН пройшло ввечері 2 грудня в формі традиційного військового церемоніального акту проводів - Der Große Zapfenstreich.
Меркель офіційно попрощалась із посадою Фото: Odd Andersen/dpa
Через пандемію кількість присутніх у дворі Міністерства оборони була мінімальною, повідомляє кореспондент Укрінформу.
 
Було запрошено, зокрема, 52 міністри урядів Меркель різних періодів, яких загалом було 4, у цілому близько 200 осіб.
 
Меркель подякувала всім за співпрацю та за довіру. "Довіра – найважливіший капітал у політиці", - підкреслила вона.
 
Фото: Michael Kappeler/dpa
 
Особливо справедливість цього твердження, за її словами, показала пандемія. Меркель розкритикувала теоретиків змови та закликала довіряти науковим фактам, а також окремо подякувала всім, хто у ці миті рятує життя хворих.
 
В.о. канцлера, говорячи про свої 16 років на посаді, згадала також фінансову кризу 2008 року і міграційну 2015-го. Ці 16 років були сповнені багатьма подіями та викликами, з якими доводилося стикатися "як політично, так і як людині", підкреслила вона.
 
Фото: Sean Gallup / Getty Images 
 
Наступному уряду та його очільнику Олафу Шольцу Меркель побажала успіхів у роботі та можливості знайти відповіді на всі виклики.
 
Як прийнято на таких церемоніях, було запалено смолоскипи.
 
Частиною церемоніалу є також виконання музики на бажання особи, яку проводжають. Для своєї церемонії Меркель, яка багато років були членом і лідером Християнсько-демократичного союзу, обрала християнський гімн «Великий Боже, ми славимо тебе», а також пісню «Для мене проллється дощ із червоних троянд» кінозірки 1950-х років Гільдеґард Кнеф та шлягер 1970-х «Ти забув кольорову плівку» панк-рокерші з НДР Ніни Гаґен.
 
 
Вибір пісень Меркель пояснила тим, що з ними пов’язані певні моменти її молодості в Німецькій демократичній республіці.
 
Голосування в Бундестазі щодо кандидатури соціал-демократа Олафа Шольца відбудеться 8 грудня. До того часу Меркель буде продовжувати виконувати обов’язки.
 
Ангела Меркель керувала Німеччиною 16 років, з 22 листопада 2005 року, лише на 11 днів менше рекордного терміну канцлера Гельмута Коля, який перебував на посаді 5870 днів в 1982-1998 роках.
 
Меркель, якій наразі 67 років, пообіцяла, що не буде більше претендувати на жодні політичні посади, але в неї буде своє бюро, й вона продовжуватиме виконувати певні представницькі функції.
 
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