ПОЛІТИКА ФОТОПрощання Ангели Меркель з посадою канцлера ФРН пройшло ввечері 2 грудня в формі традиційного військового церемоніального акту проводів - Der Große Zapfenstreich.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
03 12 2021 12:23
Меркель офіційно попрощалась із посадою
Довіра – найважливіший капітал у політиці
Фото: Odd Andersen/dpa
Через пандемію кількість присутніх у дворі Міністерства оборони була мінімальною, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Було запрошено, зокрема, 52 міністри урядів Меркель різних періодів, яких загалом було 4, у цілому близько 200 осіб.
Меркель подякувала всім за співпрацю та за довіру. "Довіра – найважливіший капітал у політиці", - підкреслила вона.
Фото: Michael Kappeler/dpa
Особливо справедливість цього твердження, за її словами, показала пандемія. Меркель розкритикувала теоретиків змови та закликала довіряти науковим фактам, а також окремо подякувала всім, хто у ці миті рятує життя хворих.
В.о. канцлера, говорячи про свої 16 років на посаді, згадала також фінансову кризу 2008 року і міграційну 2015-го. Ці 16 років були сповнені багатьма подіями та викликами, з якими доводилося стикатися "як політично, так і як людині", підкреслила вона.
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Наступному уряду та його очільнику Олафу Шольцу Меркель побажала успіхів у роботі та можливості знайти відповіді на всі виклики.
Як прийнято на таких церемоніях, було запалено смолоскипи.
Частиною церемоніалу є також виконання музики на бажання особи, яку проводжають. Для своєї церемонії Меркель, яка багато років були членом і лідером Християнсько-демократичного союзу, обрала християнський гімн «Великий Боже, ми славимо тебе», а також пісню «Для мене проллється дощ із червоних троянд» кінозірки 1950-х років Гільдеґард Кнеф та шлягер 1970-х «Ти забув кольорову плівку» панк-рокерші з НДР Ніни Гаґен.
Вибір пісень Меркель пояснила тим, що з ними пов’язані певні моменти її молодості в Німецькій демократичній республіці.
Голосування в Бундестазі щодо кандидатури соціал-демократа Олафа Шольца відбудеться 8 грудня. До того часу Меркель буде продовжувати виконувати обов’язки.
Ангела Меркель керувала Німеччиною 16 років, з 22 листопада 2005 року, лише на 11 днів менше рекордного терміну канцлера Гельмута Коля, який перебував на посаді 5870 днів в 1982-1998 роках.
Меркель, якій наразі 67 років, пообіцяла, що не буде більше претендувати на жодні політичні посади, але в неї буде своє бюро, й вона продовжуватиме виконувати певні представницькі функції.
Читайте також: У Меркель закінчились повноваження канцлерки Німеччини
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- В Німеччині назвали дату обрання нового канцлера
- Туск назвав "Північний потік-2" найбільшою помилкою Меркель
- Tesla відмовилася від субсидії для свого заводу в Німеччині
- Новий німецький уряд готовий підтримувати рух України до членства в ЄС
- У Німеччині виступили проти примусової вакцинації всього населення
- Берлін звинуватив Москву в порушенні дипломатичної практики через "злив" закритого листування
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар