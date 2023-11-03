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Бундесвер підготував вже більше 8000 українських солдатів

03 листопада 2023, 11:52
Бундесвер підготував вже більше 8000 українських солдатів
З початку повномасштабної війни росії проти України понад 8000 українських солдатів пройшли підготовку в Німеччині.

Про це пише німецька газета Stuttgarter.

"Бундесвер разом з нашими партнерами вже підготував у Німеччині понад 8000 українських військовослужбовців", - заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг. 

"Відгуки, які ми отримуємо, завжди дуже вдячні" - сказав Фройдінг.

Це стосується і матеріалів, які передаються в Україну. 

"Якщо ви запитаєте українських солдатів, чого б вони хотіли більше, то німецькі системи озброєння згадуються в першу чергу", - додав німецький генерал.

Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччині вже пора брати на себе більше відповідальності у питанні підтримки України.

 

ЗСУбундесверпідготовка

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