Бундесвер підготував вже більше 8000 українських солдатів

З початку повномасштабної війни росії проти України понад 8000 українських солдатів пройшли підготовку в Німеччині.

Про це пише німецька газета Stuttgarter.

"Бундесвер разом з нашими партнерами вже підготував у Німеччині понад 8000 українських військовослужбовців", - заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг.

"Відгуки, які ми отримуємо, завжди дуже вдячні" - сказав Фройдінг.

Це стосується і матеріалів, які передаються в Україну.

"Якщо ви запитаєте українських солдатів, чого б вони хотіли більше, то німецькі системи озброєння згадуються в першу чергу", - додав німецький генерал.

Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччині вже пора брати на себе більше відповідальності у питанні підтримки України.