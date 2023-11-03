Бундесвер підготував вже більше 8000 українських солдатів
Про це пише німецька газета Stuttgarter.
"Бундесвер разом з нашими партнерами вже підготував у Німеччині понад 8000 українських військовослужбовців", - заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг.
"Відгуки, які ми отримуємо, завжди дуже вдячні" - сказав Фройдінг.
Це стосується і матеріалів, які передаються в Україну.
"Якщо ви запитаєте українських солдатів, чого б вони хотіли більше, то німецькі системи озброєння згадуються в першу чергу", - додав німецький генерал.
Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччині вже пора брати на себе більше відповідальності у питанні підтримки України.